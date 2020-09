Training sollte nicht weh tun

Schmerzen gehören zum Sport dazu, glauben viele. Doch das stimmt nur äußerst bedingt. Der Sportmediziner und Orthopäde Axel Klein rät Freizeitsportlern jedenfalls dazu, möglichst immer im schmerzfreien Rahmen zu trainieren.

«Die einzige Ausnahme ist der Schmerz bei einem Muskelkater.» In dem Fall könne man aktiv sein, sollte jedoch die betroffene Muskelgruppe außen vor lassen und seinen Körper an anderen Stellen belasten, so der Experte aus Dresden.