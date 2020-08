Mediziner: Corona ist Herausforderung für psychisch Kranke

© dpa Plus 97: Zahl der bestätigten Infektionen weiter gestiegen In Berlin geht die Zahl der registrierten Corona-Infektionen weiter nach oben. Am Freitagabend meldete die Senatsverwaltung für Gesundheit 9639 bestätigte Fälle. mehr

© dpa 53 neue Corona-Infektionen in Berlin In Berlin ist die Zahl der registrierten Corona-Infektionen weiter gestiegen - aber viel weniger stark als noch am Tag davor. Am Donnerstag gab es 53 bestätigte Corona-Neuinfektionen und damit bislang 9542 Fälle. mehr

© dpa Zahl der Corona-Fälle in Berlin um 91 gestiegen In Berlin ist die Zahl der Corona-Infektionen etwas stärker gestiegen. Am Mittwoch gab es 91 bestätige Corona-Infektionen mehr als am Vortag und damit bislang 9489 Fälle. mehr