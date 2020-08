Seitenstiche sind ein schmerzhaftes Rätsel

Raus an die frische Luft und los. Eine Runde Joggen als Ausgleich für das üppige Essen. Doch der Lauf, der gut gelaunt begann, wird jäh von einem Seitenstich ausgebremst.

Dieses unangenehme, zwickende Gefühl an der Bauchseite haben die meisten Freizeitsportler schon erlebt.

Der Internist Prof. Ulrich R. Fölsch kann beruhigen: «Das ist schmerzhaft, aber in aller Regel absolut harmlos», sagt der Experte aus Kiel. Ein Hinweis auf eine ernstzunehmende Krankheit ist dies keinesfalls, eher eine Art Unpässlichkeit.

«Sie hätte womöglich vermieden werden können, wenn es unmittelbar vor dem Sport keine größere Mahlzeit gegeben hätte», erklärt Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Generell kommt es bei Belastungen zu Seitenstichen, vor allem Ausdauersportler trifft es. In erster Linie Läufer, mitunter auch Schwimmer und Radfahrer. «Gut trainierte Sportler haben es seltener als Untrainierte», sagt Froböse. Seitenstiche können sich links oder rechts am Bauch, manchmal an beiden Seiten äußern.