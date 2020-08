Bei Bergtour mit Kindern nicht zu hoch hinaus

Die Covid-19-Teststelle am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin hat den Betrieb begonnen. Seit Montag haben Rückreisende dort die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen. mehr

© dpa

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Berlin leicht angestiegen. Die Senatsgesundheitsverwaltung meldete am Sonntag 9327 bestätigte Fälle - das sind neun mehr als am Vortag. mehr