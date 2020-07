Plus 63: Stärkerer Anstieg der Corona-Infektionszahlen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Hauptstadt ist am Freitag so stark gestiegen wie seit Ende Juni nicht mehr.

Sie stieg nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung um 63 auf 8956. 41 Patienten werden demnach derzeit im Krankenhaus behandelt, 20 davon intensivmedizinisch - die Zahlen blieben im Vergleich zum Vortag fast unverändert. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde verzeichnet, insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 223 Menschen in Berlin. 8418 gelten dagegen als genesen.

Die Corona-Ampel steht laut Gesundheitsverwaltung weiterhin bei allen drei Indikatoren auf Grün. Weder die Zahl der Neuinfektionen pro Woche pro 100 000 Einwohner noch der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen oder die Reproduktionszahl sind demnach ein Grund, weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen.

In vielen Bundesländern ist zuletzt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ein deutlicher Anstieg der gemeldeten Coronavirus-Fälle zu beobachten. «Diese Entwicklung ist sehr beunruhigend und wird vom RKI weiter sehr genau beobachtet», teilte eine RKI-Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Das RKI appellierte, etwa die Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten - auch im Freien. Innenräume sollten gelüftet werden, und wo es geboten sei, solle man eine Mund-Nasen-Bedeckung korrekt tragen.

Bundesweit gebe es viele kleinere «Geschehen» in verschiedenen Landkreisen. Mehr als 60 Prozent der neuen Fälle entfielen jedoch auf die beiden Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

