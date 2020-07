Schummeleien bei Angaben zu Olivenöl und Vanilleeis

Den Angaben auf Olivenölflaschen ist nicht immer zu trauen. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse einer von Europol und Interpol koordinierten Untersuchung in elf europäischen Ländern.

Dabei wurden auch in Berlin 15 Proben untersucht, wie die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz am 22. Juli 2020 mitteilte. In drei Fällen sei eine irreführende Kennzeichnung festgestellt worden. Dabei handelte es sich in zwei Fällen um Olivenöl, das aus Griechenland direkt nach Berlin und in den Handel gebracht wurde. Unter anderem wurde die nicht zutreffende Kennzeichnung «nativ extra» verwendet, die der höchsten Qualitätsstufe vorbehalten ist.