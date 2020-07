Der Zusammenhang zwischen Windpocken und Gürtelrose

Windpocken gelten allgemein als Kinderkrankheit. Weil sie hochansteckend ist, haben die meisten Menschen die juckenden Bläschen schon im Kindheitsalter hinter sich gebracht. Einmal und nie wieder, das ist das Gute daran.

Doch wer als Jugendlicher oder Erwachsener an Windpocken erkrankt, kommt oft nicht so glimpflich davon, erklärt der Patientenbeauftragte des Deutschen Hausärzteverbandes, Jakob Berger. «Der Ausschlag tritt dann verstärkt auf, auch im Kopfbereich.» Zudem könne es zu einer Lungenentzündung oder einer Gehirnhautentzündung kommen.

Denn erkrankt eine Mutter kurz vor oder nach der Geburt an Windpocken, kann das Kind geschädigt werden - und schlimmstenfalls sterben. In einem akuten Fall muss schnell gehandelt werden. «Es gibt ein sogenanntes Hyperimmunglobulin, also Antikörper gegen Windpocken. Das kann man Mutter und Kind spritzen», erklärt Berger.

Ausgelöst durch den gleichen Erreger aus der Familie der Herpesviren, ist die Gürtelrose die Zweiterkrankung der Windpocken. Wer Windpocken hatte oder dagegen geimpft ist, trägt das Virus lebenslang in sich. «Das Virus zieht sich in die Ganglien, also die sensiblen Nervenstränge, zurück», erklärt Senger. «Dort verbleibt es sozusagen wie ein "Schläfer".» Es wird von der eigenen Immunabwehr in Schach gehalten, kann aber reaktiviert werden - und Gürtelrose auslösen.