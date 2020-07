Corona-Ampel in Berlin weiterhin Grün: 23 Neuinfektionen

Die Zahl der offiziell registrierten Corona-Erkrankungen ist in Berlin um 23 (Vortag 26) auf 8747 gestiegen. 38 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, 15 von ihnen auf einer Intensivstation, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am 17. Juli 2020 mitteilte.

Ein Todesfall kam nicht hinzu. Bislang starben in Berlin 221 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen. Der Reproduktionswert lag am Freitag bei 0,65. Alle drei Indikatoren der sogenannten Corona-Ampel stehen weiter auf Grün. 8199 Menschen in der Hauptstadt gelten nach einer überstandenen Erkrankung als Genesen.

