Tausende Ärzte rüsten für Videosprechstunden technisch auf

Zu Beginn des Jahres, im Januar und Februar, waren es gerade einmal sieben Fachleute in vier Praxen, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin berichtet. «Aktuell kann die KV Berlin nicht bewerten, ob es sich auch nach Corona um einen nachhaltigen Trend handelt», sagte Sprecherin Dörthe Arnold.In verschiedenen Praxen wird die Technik rege genutzt, wie etwa an der Poliklinik am Helios Klinikum Buch . Dort bieten zum Beispiel 70 Fachleute Videosprechstunden an. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wollen viele Patienten den Besuch in einer Praxis oder auch die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln lieber vermeiden. Die Videosprechstunde bietet eine Alternative.