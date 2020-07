So funktioniert das Indoor-Surfen

«Stütz dich auf die Welle, nicht auf mich», sagt die Trainerin. «Vertrau deinem Körper.» Denn ohne Körpergefühl und Selbstvertrauen geht es nicht - beim Wellenreiten generell und auf der stehenden Welle im Berliner Wellenwerk schon gar nicht.

Surfer Martin im Berliner Wellenwerk: Die Anlage in Berlin soll echtes Surf-Feeling bieten, ganz ohne Strand und Meer.

Die erste Indoor-Surfanlage der Stadt - und eine der ersten ihrer Art in Deutschland - verspricht Surf-Feeling wie an den Stränden von Bali oder Sylt. Nur halt unter dem Dach einer Halle. «Uns gab es in Berlin einfach zu wenig Wassersportmöglichkeiten», sagt Julius Niehus, einer der sieben Gründer des Wellenwerks.