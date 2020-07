59 neue Corona-Fälle: «Ampel» bleibt grün

Die Zahl bestätigter Corona-Infektionen in Berlin ist am 01. Juli 2020 um 59 auf 8301 gestiegen. 7433 Menschen gelten mittlerweile als genesen, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte.

Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Einen weiteren Todesfall gab es nicht. 214 Menschen aus Berlin sind bislang im Zusammenhang mit Corona gestorben. 129 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt, 23 mehr als am Vortag. 35 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt.

In Berlin sind drei Corona-Teststellen seit Mittwoch geschlossen. Betroffen sind die Einrichtungen in Prenzlauer Berg, Tempelhof-Schöneberg sowie in Lichtenberg. mehr