Fitnesstracker: Pulsmessung lieber dem Brustgurt überlassen

In Berlin sind mittlerweile 7974 Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Von Montag auf Dienstag kamen nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung 59 neue Fälle hinzu. mehr

Der Senat beschloss am Dienstagvormittag ein Bußgeld in Höhe von mindestens 50 Euro für Fahrgäste, die in Bussen und Bahnen gegen die Maskenpflicht verstoßen. mehr