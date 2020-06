Sonnenschutzmittel für Kids im Test

Kinderhaut ist besonders empfindlich und muss gut vor Sonne geschützt werden. Eltern finden im Handel eine Vielzahl von Cremes und Sprays, die genau das versprechen.

Kleidung und Schatten als wichtigster Schutz

Was Eltern nicht vergessen sollten: Mit Einschmieren allein ist es nicht getan. Am besten schützen dicht gewebte Kleidung, ein Hut oder Mützchen für den Kopf - und Schatten. Dort bleiben Babys nach Angaben der Experten im ersten Lebensjahr lieber grundsätzlich. Und auch Kleinkinder unter drei Jahren sollten zur Mittagszeit gar nicht in die Sonne - und in den anderen Zeiten ebenfalls besser nur für kurze Zeit und gut geschützt.