130 neue Corona-Infektionen in Berlin

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle um 130 auf 7732 gestiegen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Freitagabend mit. Am Donnerstag wurden 7602 Fälle vermeldet, 128 mehr als am Vortag.

In Kliniken behandelt werden 142 Menschen, davon 45 intensivmedizinisch. 6850 Betroffene gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen liege bei 211, im Vergleich zum Vortag gab es hier keine Veränderungen.

Berlins sogenannte Corona-Ampel zur Einschätzung der Pandemie-Lage leuchtete am Freitag weiter durchgehend grün. Dabei geht es um die Reproduktionszahl (R-Wert), die Zahl der Neuinfektionen pro Woche im Verhältnis zur Einwohnerzahl und den Anteil der Plätze, die auf Intensivstationen für Covid-19-Patienten benötigt werden. Nach der Corona-Ampel müssen erst Maßnahmen erörtert und vorbereitet werden, wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind. Stehen zwei von drei Indikatoren auf rot, sind Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen umzusetzen.

