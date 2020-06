30 neue Corona-Fälle in Berlin: Ampeln weiter grün

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Berlin ist um 30 auf 7281 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19 lag unverändert bei 208, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am13. Juni 2020 mitteilte.

Am Tag zuvor waren in Berlin erstmals seit Ende April mit 87 Neuinfektionen wieder mehr als 80 Corona-Fälle an einem Tag registriert worden. Inzwischen sind in Berlin allerdings auch deutlich mehr Corona-Tests möglich als zu Beginn der Pandemie.