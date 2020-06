26 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle in Berlin bleibt auf relativ niedrigem Niveau. Die Bezirke meldeten jeweils zwischen 0 und sechs Fälle mehr als am Vortag, wie aus der am 08. Juni 2020 veröffentlichten Statistik der Gesundheitsverwaltung hervorgeht.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Statistik Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Die Gesamtzahl der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Menschen in Berlin stieg um 26 auf 7041. Davon gelten bereits 6495 Menschen als genesen, 205 Infizierte starben. Das Berliner Ampelsystem zur Bewertung der Corona-Lage zeigt laut Gesundheitsverwaltung dreifach grünes Licht: Reproduktionszahl (1,02), wöchentliche Neuinfektionen und der Anteil belegter Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegen unter den kritischen Schwellen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

© dpa Restaurants und Kneipen dürfen wieder lange öffnen Restaurants, Bars und Kneipen in Berlin dürfen trotz der Corona-Einschränkungen künftig wieder länger als nur bis 23.00 Uhr öffnen. mehr

© dpa Senat will Kitas und Schulen weiter öffnen Viele Eltern wünschen sich, dass alle Kinder zurück in Kitas und Schulen dürfen. Der Senat will das auch. Wie sich das in Zeiten der Corona-Krise umsetzen lässt, ist noch nicht beantwortet. mehr