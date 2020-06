Corona-Neuinfektionen rückläufig: 18 neue Fälle in Berlin

In Berlin hält der Trend zu geringen Neuinfektionen mit dem Coronavirus an. Von Donnerstag auf Freitag wurden 18 Neuinfektionen gezählt, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend (05. Juni 2020) mitteilte.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Statistik Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Alle drei Ampeln, mit denen die Corona-Lage in der Hauptstadt bewertet wird, standen wieder auf grün. Die Reproduktionszahl lag bei 0,62. Das bedeutet, dass etwa zwei Infizierte einen weiteren Menschen anstecken können. Die Zahl der mit Sars-CoV-2 Infizierten stieg auf 6963. Zur Zahl der Genesenen wurden keine Angaben gemacht. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden derzeit 139 Personen, davon 45 auf Intensivstationen. 201 an dem neuartigen Virus Erkrankte sind gestorben.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

© dpa Karat spielt vor Hotelfenstern: Solidarität in Corona-Krise Mit einem Konzert vor ungewöhnlicher Kulisse setzt die Rockband Karat ihre Jubiläumstour fort und solidarisiert sich zugleich mit Menschen, die hart von der Coronavirus-Krise betroffen sind. mehr

© dpa Alle Berliner Corona-Ampeln stehen wieder auf Grün Das Berliner Corona-Warnsystem zeigt seit Donnerstag wieder drei grüne Ampeln. Der sogenannte Reproduktionswert sank auf 0,85, wie die Gesundheitsverwaltung des Senats mitteilte. mehr