33 neue Corona-Fälle in Berlin

Die Corona-Infektionszahlen in Berlin bleiben auf relativ niedrigem Niveau. Insgesamt sind es 33 mehr als am Vortag, wie aus der am 30. Mai 2020 veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Statistik Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Seit Beginn der Erfassung wurden damit insgesamt 6799 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen; 6259 Menschen gelten als genesen. 198 Infizierte starben. Aktuell sind demnach noch 150 Patienten im Krankenhaus, davon werden 43 intensivmedizinisch behandelt.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

© dpa Berliner Bars und Kneipen dürfen wieder öffnen Die Kneipen und Bars in Berlin können ab Anfang Juni mit Einschränkungen wieder öffnen. mehr

© dpa Weitere Freibäder öffnen am Pfingstmontag Ab Pfingstmontag können Badefreunde wieder im Sommerbad Neukölln und im Sommerbad im Kombibad in Gropiusstadt schwimmen gehen. mehr