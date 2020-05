5 neue Corona-Nachweise: Kein weiterer Todesfall

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 6641 gestiegen. Das waren 5 mehr als am Vortag, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntagabend mitteilte.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Statistik Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Im Krankenhaus liegen 177 Menschen, 60 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Infizierten sind häuslich isoliert. 191 erkrankte Berliner sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Samstag ist kein weiterer Todesfall hinzu gekommen. 6060 Betroffene gelten als genesen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

© dpa Berliner Flohmärkte dürfen wieder öffnen Ab dem 23. Mai dürfen die Berliner Kunst-und Trödelmärkte wieder öffnen. Für den beliebten Markt am Mauerpark beginnt die Flohmarktsaison erst später. mehr

© dpa Autokino-Saison in Berlin startet Noch im Mai öffnet das erste Autokino bei Berlin seine Tore für Kinofreunde. mehr