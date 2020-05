Herzpatienten sollten Blutverdünner wie gewohnt einnehmen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist in Berlin auf 6552 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden kamen bis Mittwochmittag laut der Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit 49 neue Fälle hinzu. mehr

Menschen aus zahlreichen europäischen Staaten müssen bei der Einreise nach Berlin nicht mehr für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. mehr

In Berlin sind in bislang 50 Pflegeheimen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. mehr

Die Zahl der Coronavirus-Nachweise in Berlin ist auf 6454 gestiegen. Das sind 11 Fälle mehr als am Vortag, wie aus der am Sonntag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. mehr