49 neue Corona-Nachweise in Berlin: Insgesamt 6552 Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist in Berlin auf 6552 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden kamen bis Mittwochmittag laut der Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit 49 neue Fälle hinzu.

Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Der Anstieg seit dem Vortag bewegte sich etwa im Rahmen der in der vergangenen Woche täglich schwankenden Zahlen. Den Angaben zufolge kam kein neuer Todesfall hinzu. 186 erkrankte Berliner sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 185 Infizierte werden derzeit im Krankenhaus isoliert und behandelt, 66 von ihnen liegen auf der Intensivstation. 5959 Betroffene gelten als genesen.

Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

© dpa

Wer nach Berlin fliegt, kommt schon längst nur noch in Nebengebäuden an. Es gibt so wenig Fluggäste, dass die meisten Terminals geschlossen bleiben. Nun gehen die Betreiber einen Schritt weiter. mehr