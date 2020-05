Welche Pflaster und Verbände in die Hausapotheke gehören

Das Blut tropft - das allein ist schon Stress genug. Noch schlimmer wird es, wenn man dann noch hektisch etwas zum Verbinden sucht.

Schnelle Hilfe: Bei kleinen Schnittwunden am Finger reicht ein Pflaster.

Das muss nicht sein. Daher ist es wichtig, sich über dieses Thema immer wieder mal Gedanken zu machen: Welche Pflaster und Verbände gehören in den Haushalt? Wo lagert man sie am besten? Und: Muss man abgelaufene Produkte wirklich austauschen?

Oder man schaut sich bestimmte Vorschriften für Verbandskästen an, die etwa für Betriebe und den Straßenverkehr gelten. «Daran kann man sich auch für den privaten Haushalt orientieren», sagt Prof. Peter Sefrin, Bundesarzt beim Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Damit es im Notfall einfach zu erreichen sind, sollte das Verbandsmaterial in greifbarer Nähe gelagert sein. Die Temperatur sollte dort konstant sein - Hitze, etwa durch Sonneneinstrahlung, kann den Kleber oder anderes Material beschädigen.

Die wichtigste Aufgabe von Verbänden und Pflastern ist: Die Wunden sauber halten und so Menschen vor einer Infektion schützen. Deshalb sei es wichtig, dass sie in einen einwandfreien Zustand sind, betont Peter Sefrin. Und so schaut man vor dem Verbinden lieber zweimal hin: Ist die Vakuumverpackung intakt? Ist das Verfallsdatum abgelaufen?