EU-Verbot für Mentholzigaretten tritt in Kraft

© dpa 11 neue Corona-Nachweise: Jetzt 6454 Fälle in Berlin Die Zahl der Coronavirus-Nachweise in Berlin ist auf 6454 gestiegen. Das sind 11 Fälle mehr als am Vortag, wie aus der am Sonntag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. mehr

© dpa 19 neue Corona-Nachweise: Jetzt 6443 Fälle in Berlin Die Zahl der Coronavirus-Nachweise in Berlin ist auf 6443 gestiegen. Das sind 19 Fälle mehr als am Vortag, wie aus der am Samstag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. mehr

© dpa 31 neue Corona-Nachweise: Jetzt 6424 Fälle in Berlin Die Zahl der Coronavirus-Nachweise in Berlin ist auf 6424 gestiegen. Das sind 31 Fälle mehr als am Vortag, wie aus der am Freitag veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. mehr