31 neue Corona-Nachweise: Jetzt 6424 Fälle in Berlin

Die Zahl der Coronavirus-Nachweise in Berlin ist auf 6424 gestiegen. Das sind 31 Fälle mehr als am Vortag, wie aus der am 15. Mai 2020 veröffentlichten Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht.

© dpa

Informationen zum Coronavirus: Statistik Infografiken zu den Fallzahlen in Berlin. Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Der Anstieg hat sich damit weiter verlangsamt, am Tag davor waren es noch 55 neu nachgewiesene Fälle. Der Großteil der Betroffenen berlinweit gilt inzwischen als genesen. Bisher sind 181 Menschen gestorben, die an dem neuartigen Coronavirus erkrankt waren. Die verstorbenen Patienten waren im Schnitt 81 Jahre alt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 259 Personen, davon 93 auf der Intensivstation. Beide Werte sind im Vergleich zum Vortag zurückgegangen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

© dpa Berlins Gastronomie wartet sehnsüchtig auf Touristen Am ersten Wochenende mit geöffneten Restaurants unter Corona-Bedingungen hat Berlins Gastronomie das Ausbleiben der Touristen schmerzlich gespürt. mehr

© dpa 25. Mai: Hotels dürfen wieder für Touristen öffnen In der kommenden Woche dürfen auch Hotels und Ferienwohnanlagen in Berlin wieder für den Tourismus öffnen. Einschränkungen gibt es allerdings auch dort. mehr