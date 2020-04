Tipps zu Arztbesuchen in der Corona-Krise

Es ist ein Marathon, kein Sprint: Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Unser Alltag wird auch die nächsten Monate ganz anders aussehen. Da stellt sich die Frage: Womit sollte ich zum Arzt gehen, was kann warten?

«Es gibt in Deutschland etwa eine Milliarde Arzt-Patientenkontakte pro Jahr», sagt Roland Stahl, Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Viele dieser Arztbesuche seien notwendig und sollten nicht geschoben werden. «Gerade bei chronisch kranken Menschen ist es weiter wichtig, dass sie regelmäßig zum Arzt gehen.» Auch Vorsorgeuntersuchungen sollten Patienten nur in Absprache mit ihrem Arzt absagen oder verschieben. «Denn der hat am ehesten den Überblick, was sein muss und was nicht.»