5187 bestätigte Corona-Fälle und 92 Tote

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 5187 Fälle gestiegen. Das waren 96 Fälle mehr als am Vortag, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Samstag mitteilte.

Am 18. April 2020 hatte die Zahl der Infektionen bei 5091 gelegen. 92 Menschen waren demnach bis Samstag (Stand: 18.00 Uhr) in Berlin im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Die meisten Toten (52) waren 80 Jahre und älter, gefolgt von den 70- bis 79-Jährigen (22). Im Krankenhaus isoliert und behandelt wurden den Angaben zufolge 585 Covid-19-Patienten - 153 von ihnen auf einer Intensivstation.

