4971 bestätigte Corona-Fälle in Berlin: 84 Tote

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 4971 Fälle gestiegen. Das seien 101 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, hieß es in der Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit vom 16. April 2020.

© dpa

84 Todesfälle sind demnach bislang in Berlin im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion bekannt (plus 10). Die meisten Toten (49) waren 80 Jahre und älter. Die Zahl der Genesenen wurde mit 3480 angegeben - 616 mehr als am Tag davor. Im Krankenhaus isoliert und behandelt wurden den Angaben zufolge am Donnerstag 602 Covid-19-Patienten (3 mehr als am Tag zuvor) - 142 von ihnen auf einer Intensivstation.