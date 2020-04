Friseure dürfen ab 4. Mai öffnen: Strenge Auflagen

Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist, ist die Öffnung weiterhin untersagt. Erste und bislang einzige Ausnahme: Friseure. Sie können ab 4. Mai 2020 unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Auf diese Regelung einigten sich die der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. April 2020 in einer Telefonschaltkonferenz. In dem Beschluss heißt es: «Unter den Dienstleistungsbetrieben, bei denen eine körperliche Nähe unabdingbar ist, sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf vorbereiten, unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen.»

Anpassungen für Berlin werden beraten

Der Föderalismus lässt verschiedenen Auslegungen und Sonderwege zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in den einzelnen Bundesländern zu. Michael Müller ließ im Anschluss an die Gespräche mit der Bundeskanzlerin und den Länderchefs via Twitter verlauten: «Die Ergebnisse aus der gemeinsamen Konferenz mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten werden wir am Donnerstag im Senat beraten, für Berlin anpassen und umsetzen.»