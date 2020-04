Coronavirus: 4553 Infizierte und 50 Tote

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Gestorbenen in Berlin ist auf 50 gestiegen. Das waren erneut vier mehr als am Vortag.

Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am 11. April 2020 weiter mitteilte, erhöhte sich die Zahl der mit dem neuartigen Virus Infizierten auf 4553 bestätigte Fälle. Das waren 107 mehr als am Tag zuvor. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden den Angaben zufolge 601 Personen - 139 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt. Fünf der Gestorbenen waren 40 bis 59 Jahre alt, 15 waren 60 bis 79 Jahre alt und 30 waren 80 Jahre alt oder älter.

Das schöne Wetter zu Ostern macht es den Menschen nicht gerade leichter, die Vorschriften in der Corona-Krise zu beachten. Unter den Augen der Polizei bleiben aber die meisten Berliner diszipliniert. mehr

Ein katholischer Verein lässt juristisch nichts unversucht, um trotz Corona an den Ostertagen Gottesdienste abzuhalten. Am Ende scheitert er auch in Karlsruhe, kann der Entscheidung der Verfassungsrichter aber trotzdem etwas Positives abgewinnen. mehr