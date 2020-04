Kraft der Frühlingssonne nicht unterschätzen

Angenehm warme Luft und Sonnenschein locken nach draußen auf den Balkon oder zu einem Spaziergang in den Park. An Sonnencreme oder eine Kopfbedeckung denken im April aber noch die wenigsten.

Nach dem Winter sei die Sehnsucht nach Wärme und Licht besonders groß, führt der Vorstandsvorsitzende der Stiftung mit Sitz in Bonn aus. Gleichzeitig sei die Haut noch sehr empfindlich gegenüber der potenziell hautkrebserregenden UV-Strahlung. Sein Rat: Die Haut langsam an die sonnenreichere Jahreszeit gewöhnen und in jedem Fall Sonnenbrände vermeiden.

Schäden im Erbgut der Hautzellen

Was UV-Strahlung so tückisch macht: Man kann sie nicht fühlen. «Wenn die Haut reagiert - also sich rötet, juckt oder schmerzt - ist dies bereits ein Anzeichen für eine zu hohe UV-Strahlungsdosis», so der Experte. UV-Strahlen führten sehr schnell zu Schäden im Erbgut der Hautzellen. «Prinzipiell kann der Körper entstandene Erbgutschäden in den Zellen reparieren oder geschädigte Zellen abstoßen», so Nettekoven. Sei die Haut aber zu lange oder zu oft ungeschützt UV-Strahlung ausgesetzt, könnten Schäden am Erbgut bestehen bleiben. Jahrzehnte später könnte daraus Hautkrebs entstehen.