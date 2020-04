Die zwei Gesichter des Alleinseins

«Das Alleinsein gehört zum Menschen dazu wie alles andere auch», sagt die Gesundheitspsychologin Sonia Lippke. Manche genießen dieses Gefühl und sind sich seiner Vorteile bewusst. Andere ertragen es kaum. «Aber Angst muss es einem nicht machen», so die Professorin, die an der Jacobs University Bremen unterrichtet.

Neueste Forschungen belegen, dass ein gewisses Maß an Alleinsein uns guttut. Es fördert zum Beispiel die Kreativität, die Konzentration und das Lernen. «Man hat mehr Zeit, sich mit sich selbst und Dingen auseinanderzusetzen und kann so neue Ideen entwickeln», sagt Lippke. «Es ist also eine Art Selbstreflexion.» Ist man dagegen ständig mit anderen zusammen oder läuft mit der Masse mit, stellt man nur schwer fest, was einen selber ausmacht und fördert.