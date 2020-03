Was Schwangere rund um das Coronavirus wissen müssen

Große Verunsicherung rund um das Coronavirus, jetzt auch bei werdenden Müttern: Denn immer öfter gibt es Berichte darüber, dass Krankenhäuser Väter zum Beispiel nicht mehr mit in den Kreißsaal lassen - um Schwangere und eigene Mitarbeiter zu schützen. Kann das wirklich passieren? Und was müssen Schwangere jetzt außerdem wissen? Ein Überblick:

In Zeiten von Corona lassen manche Krankenhäuser Väter nicht mehr mit in den Kreißsaal, um die Mitarbeiter zu schützen.

Grundsätzlich nicht - teilweise und im Detail aber schon. Einige Kliniken wie das Universitätsklinikum Bonn lassen werdende Väter aktuell nicht mehr mit in den Kreißsaal und erlauben auch keinen Besuch für Mama und das Neugeborene auf der Station. Andere Häuser wie die München Klinik sind nicht ganz so streng: Väter dürfen mit in den Kreißsaal und sind auch als Besucher zugelassen - allerdings als einzige.