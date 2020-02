Fentanyl-Konsum nimmt laut Expertin zu

Das Schmerzmittel Fentanyl, das bis zu 50mal stärker wirkt als Heroin und 100 mal stärker als Morphin, ist inder Drogenszene «ein zunehmendes Problem». Diese Einschätzungjedenfalls äußert die Leiterin der Beratungsstelle DrogenhilfeKiel-Ost, Birthe Kruska.

«Bei den illegalen Substanzen tritt Fentanylmissbrauch in Deutschlandeher selten auf», sagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung,Daniela Ludwig (CSU). Die Todesfälle seien in den vergangenen Jahrenrückläufig gewesen. «Aufgrund der hohen Wirkstärke ist Fentanyljedoch einer der riskantesten Stoffe. Daher kann ich nur vor demMissbrauch warnen. Wir stehen hier im ständigen Austausch mit denBehörden, den Ärzten und Suchtberatungsstellen. Das Thema haben wirnatürlich im Blick!»

Zu den Opfern in den USA gehörte der US-Sänger Prince, der 2016 aneiner Überdosis Fentanyl starb. Wie kommen Drogenabhängige inDeutschland an das verschreibungspflichtige Schmerzmittel? Expertennennen verschiedene Möglichkeiten vom illegalen Bestellen im Darknetbis zum Durchsuchen von Mülleimern von Pflegeheimen, um benutztePflaster auszukochen und so den Wirkstoff zu gewinnen. SchwarzeSchafe unter den Pflegediensten sollen noch wirksame Pflaster bewusstnach kurzer Zeit Patienten abreißen wegen des Fentanyls und veräußernoder sogar neue Pflaster verschwinden lassen. Aber auch«Ärztehopping» von Drogenabhängigen, die ein Rezept erhalten wollen,ist üblich.

Für die Aufbewahrung von Fentanyl in Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen gelten strenge Regeln undNachweispflichten, wie die schleswig-holsteinische Polizei betont.Das synthetisch hergestellte Opioid werde in der Schmerztherapie beischweren Erkrankungen als Pflaster verabreicht, so dass der Wirkstoffkontrolliert durch die Haut aufgenommen werden könne. Außerdem findeFentanyl in der Anästhesie Anwendung.