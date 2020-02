Bedroht Covid-19 bald auch Deutschland?

Corona und kein Ende: Die Zahl der Erkrankten steigt weiter - und die Krankheit hat mit Covid-19 inzwischen auch einen offiziellen Namen.

Dramatische Bilder aus China, gestrichene Flüge und Kreuzfahrten, abgesagte Großveranstaltungen wie der Mobile World Congress in Barcelona: Klar, dass sich da auch Menschen in Deutschland Sorgen machen

Allerdings sind Ängste noch kein Grund, das eigene Verhalten zu ändern, sagt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie und des Westdeutschen Zentrums für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. «Das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für irrational - denn unsere Lebenssituation in Deutschland hat sich durch das Virus noch nicht geändert.»

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in Deutschland?

«Es gibt im Grunde kein relevantes Risiko in Deutschland, sich mit dem Coronavirus anzustecken», sagt Witzke. Die Lage in China einzuschätzen, sei zwar aktuell sehr schwierig. Insofern seien auch Vorsichtsmaßnahmen wie die Absage des Mobile World Congress nachvollziehbar. Daraus müsse der Einzelne aber keinen Handlungsbedarf ableiten.

In China sind inzwischen mehr als 1000 Menschen an der Krankheit gestorben. Das ist eine hohe Zahl, für Witzke aber noch kein Anlass zur Panik. «Wichtig ist, dass die Todesrate bisher nicht über den vermuteten zwei Prozent liegt.» Damit sei das Risiko für den Einzelnen sehr überschaubar, sagt er. Die Ansteckungsfälle in Deutschland seien bisher sehr mild verlaufen.