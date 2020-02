Computerspielsucht kann jeden treffen

Zwei junge Männer sind süchtig nach Online-Rollenspielen und brechen deshalb unabhängig voneinander ihre Ausbildung ab. «Das Spiel hat immer mehr Raum eingenommen», erzählt ein Suchtberater des Diakonischen Werks Rhein-Lahn, an den sich die beiden Azubis wandten.

Der ältere der beiden habe keine Miete mehr gezahlt oder sich um andere Dinge gekümmert habe. Dadurch habe er seine Wohnung verloren - ein Weckruf. «Das war der Anlass für ihn, die Beratung aufzusuchen.» Der andere Azubi habe schon vor seinem Beratungsgespräch selbst versucht, stationäre Hilfe zu bekommen. In beiden Fällen habe die Beratungsstelle die Männer schließlich in eine Therapie vermittelt.

Eine stationäre Therapie gegen Computer- und Internetsucht wird unter anderem in einer Klinik im saarländischen Neunkirchen angeboten. Der dortige Oberarzt Holger Feindel spricht bei der Frage nach der Entstehung einer solchen Abhängigkeit von einem fehlgeleiteten Versuch, mit Problemen umzugehen, und von einer «Flucht in die virtuelle Welt, wo alles schöner, besser ist».

In der Klinik in Neunkirchen machen nach Angaben von Feindel im Schnitt etwa 100 Menschen eine Therapie wegen einer Computer- oder Internetsucht. In der Ambulanz in Mainz werden Wölfling zufolge durchschnittlich 50 bis 70 Patienten pro Jahr ambulant behandelt. Sie besteht seit 2008 und war laut Gesundheitsministerium die erste derartige Ambulanz in Rheinland-Pfalz im Land. Im Bereich medizinische Rehabilitation gebe es landesweit vier stationäre Einrichtungen. Diese seien in Daun (Vulkaneifel), Bad Neuenahr-Ahrweiler, Eußerthal (Kreis Südliche Weinstraße) und Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis).