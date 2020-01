Wie Impfungen in E-Patientenakten kommen sollen

Die Abkürzung erinnert wohl manche an ein Kinderbuch, das geben auch die Kassenärzte zu. Doch «Mio mein Mio» heißt nicht nur ein Klassiker von Astrid Lindgren.

KBV-Chef Andreas Gassen sagte in Berlin, diese Funktionen gäben eine Ahnung davon, was Digitalisierung wirklich an Mehrwert für Patienten und Ärzte bedeuten könne. Auf Wunsch der Versicherten können Angaben zu Impfungen bald in eine E-Akte übertragen werden. Bisher sind sie in einem gelben Heft vermerkt - doch wo ist das noch mal, wenn man es braucht? Künftig sollen Mediziner und die Patienten digital sehen können, wann und wo die letzte Tetanus-Immunisierung gemacht wurde. Und das samt genauer Impfstoff-Charge, falls es zu Rückrufen kommt.