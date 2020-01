So beugen Sie dem Hexenschuss vor

Nur mal eben die Getränkekisten in den Kofferraum gewuchtet, ein kleines Stückchen im Garten umgegraben, ewig ganz blöd gesessen. Und plötzlich fährt er ins Kreuz: der sogenannte Hexenschuss.

Professor Harald Gündel ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Ulm und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM).

Zwar sind die Schmerzen mitunter heftig, und jede Bewegung fällt zunächst schwer. Gefährlich ist da, was Mediziner akuten, nicht-spezifischen Kreuzschmerz oder Lumbalgie nennen, aber meistens nicht.

Ein möglicher Auslöser: eine ungünstige oder ungewohnte Bewegung oder eine Zwangshaltung. Ganz so schnell wie der Schmerz kommt, geht er dann zwar nicht. Aber ein Hexenschuss könne im besten Fall schon nach 24 Stunden wieder vorbei sein, sagt Kladny. «In der Regel dauert es wenige Tage, bis die Beschwerden weg sind.» Lindernd wirken vor allem Wärme und Entspannung für die Muskulatur.

«Jede Form der Bewegung ist gut», sagt Kladny. Dabei muss niemand zum Hochleistungssportler werden: Gehen, Treppensteigen und Walken tun es auch. Das geht natürlich nicht ständig, zum Beispiel im Büro. Kladny empfiehlt daher am Schreibtisch zwei bis drei Haltungswechsel pro Stunde, für jeweils fünf Minuten. «Es gibt nicht das richtige Sitzen», betont er. «Am besten ist es, aktiv zu sitzen.» Außerdem könne man etwa seinen Mülleimer in die Ecke stellen, so dass man immer mal wieder aufstehen muss.