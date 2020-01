Ausdruck der Gefühle: Warum wir weinen

Kommt ein Mensch auf die Welt, macht er im Regelfall erst einmal eins: weinen. Im Laufe des Lebens verändert sich jedoch der Umgang mit den Tränen.

Tägliche Tränen: In den ersten zwei Lebensjahren weinen Kinder im Schnitt 30 bis 120 Minuten pro Tag.

Weinen in der Öffentlichkeit gilt in Deutschland eher als tabu - meistens fließen Tränen daher eher im Privaten.

Während manche Menschen nah an Wasser gebaut sind, weinen andere so gut wie nie. Wieso ist das so? Und warum weint der Mensch überhaupt?