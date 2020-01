CBD-Produkte: Heilmittel oder gefährlicher Hype?

Behutsam träufelt Nico Schack mit einer Pipette etwas Öl in den Kaffee. Der Preis der Tasse hat sich damit gerade fast verdoppelt. Im «Café Canna» in Prenzlauer Berg in Berlin kann man sich sein Heißgetränk für 1,80 Euro Aufpreis mit einem ebenso gehypten wie umstrittenen Wirkstoff aus Nutzhanf versetzen lassen. Es geht um Cannabidiol, kurz CBD.