Unfall beim Hallenklettern: Wer haftet?

Deutlich mehr als eine halbe Million Menschen inDeutschland klettern - die allermeisten davon in einer Halle. Rund500 solcher Sportstätten mit den bunten Griffen und Tritten sind inden vergangenen knapp 30 Jahren quer durch die Republik entstanden.

«Wenn wir in die freie Natur gehen, ist es für uns völlig klar: Esist Klettern auf eigene Gefahr», sagte Christoph Ebert, LeitenderOberstaatsanwalt in Memmingen und Mitglied in der DachkommissionRecht im Deutschen Alpenverein (DAV), auf einer Juristentagung desBayerischen Kuratoriums für alpine Sicherheit in München. Ein nachalter Tradition sozialisierter Kletterer wäre kaum jemals auf dieIdee gekommen, seinen Seilpartner zu verklagen - doch in der Hallesieht das oftmals anders aus: «Unglück und Not werden heute nichtmehr als Schicksal hingenommen. Es herrscht die Vorstellung, es müssefür jedes Missgeschick einen Verantwortlichen geben», erläutertEbert.