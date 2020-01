Neurodermitis trifft nicht nur Kinder

Etwa 15 Prozent aller Kinder haben im Verlauf ihres Lebens mit Neurodermitis zu tun. Das ist die schlechte Nachricht. Doch es gibt auch eine gute: Meistens geht die Krankheit wieder.

Der Juckreiz, der nicht verschwinden will: Neurodermitis bei Erwachsenen ist bei Erwachsenen seltener als bei Kindern - aber nicht ausgeschlossen.

Christoph Liebich ist Hautarzt in München und Mitglied im Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD).

Entscheidend für die Länge einer Neurodermitis-Erkrankung ist unter anderem, wann die Hautkrankheit zum ersten Mal auftritt. Faustregel: Je jünger, desto kürzer. So hat etwa die Hälfte der Kinder, die im ersten Lebensjahr eine Neurodermitis entwickelt, die Krankheit nach drei Jahren überstanden. Das erklärt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auf Gesundheitsinformation.de.

Bei etwas älteren Kindern dauert es in der Regel länger, bis die Krankheit wieder verschwunden ist - bei der großen Mehrheit dann auch für immer.

Ähnlich wie bei vielen sogenannten Kinderkrankheiten ist eine Erwachsenen-Neurodermitis oft eine besonders schwere Variante der Krankheit. Darauf weist die Deutsche Haut- und Allergiehilfe (DHA) hin: Oft seien große Hautareale gerötet, mit sehr starkem Juckreiz. In vielen Fällen verläuft Erwachsenen-Neurodermitis zudem in Phasen, so Gesundheitsinformation.de - mal ist sie stärker, mal schwächer.