Das Bauch-Beine-Po-Workout für die Weihnachtszeit

Einen straffen Körper behalten - das geht auch in der Weihnachtszeit. Personal Trainer Erik Habel erklärt ein Bauch-Beine-Po-Workout, das die leckeren Adventskalorien in Muskelenergie verwandelt.

Sie setzen sich auf den Po, die Beine sind leicht angehoben und fast gestreckt. Der Oberkörper kippt leicht ab, der Rücken bleibt gerade. Wer möchte kann sich leicht mit den Händen abstützen. Die Füße gehen nun in kleinen Bewegungen rauf und runter. Hierbei wird gezielt der Bauch trainiert.

Für diese Po-Übung gehen Sie in den Vierfüßlerstand. Die Hände werden unter den Schultern aufgestellt. Der Kopf bildet die Verlängerung zum Rücken. Ein Bein geht nach oben, das Knie befindet sich dabei fast auf Hüfthöhe. Jetzt wird der Fuß nach hinten gekickt. Beim Wiederranziehen des Beines bleibt das Knie oben. Nach zehn Wiederholungen wechselt das Bein.

Sie gehen in den Unterarmstütz. Arme gehen von der Schulter an in einer Linie zum Boden. Der Rücken bleibt gerade, der Po angehoben. Die Beine sind leicht gebeugt. Nun werden die Arme im Wechsel seitlich ausgestreckt. Die Hände tippen dabei auf den Boden. Auch diese Unterarmstütz-Variante fordert den ganzen Körper.