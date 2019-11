Immer mehr Kinder leiden an Kopfschmerzen

Wenn ihre Tochter Tabea anfängt zu blinzeln oder ihr der Lärm ihrer Geschwister plötzlich zu viel wird, weiß Kathrin Schenk Bescheid: Ein Migräneanfall ist im Anmarsch. «Meine Tochter ist dann immer extrem licht- und geräuschempfindlich», erzählt die 38-jährige Mutter.

Dem zehnjährigen Mädchen hilft dann oft nur noch der Rückzug ins Bett, am besten bei abgedunkelten Fenstern. «Etwa alle zwei Wochen hat Tabea eine Migräne-Attacke», sagt die Mutter. Und die Schülerin aus Löningen in Niedersachsen ist nicht allein.

Bei einer Befragung von Schülern in Dresden gaben laut Goßrau fast 37 Prozent der 2700 Mädchen und Jungen an, einmal pro Monat Kopfschmerzen zu haben, und fast 32 Prozent, dass dies mehr als zweimal im Monat vorkomme. «Auffällig war dabei, dass nahezu alle Kinder, die nur einmal im Monat Kopfschmerzen aufwiesen, und etwa 80 Prozent derjenigen, die mehr als zweimal im Monat Kopfschmerzen hatten, keinen Arzt aufgesucht hatten», so Goßrau.