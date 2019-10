So sitzt man gesund auf dem Fahrrad

Sei es zum Einkaufen, Pendeln oder einfach aus Spaß: Das Fahrrad bringt einen meist zuverlässig von A nach B. Wie aber sitzt man gesund auf seinem zweirädrigen Begleiter?

«Die Haltung auf dem Rad ist in der Regel eher eine Geschmacksfrage», sagt Orthopädin Christin Siebert vom Athleticum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Was gut für Rücken und Co ist, entscheiden auch andere Faktoren.