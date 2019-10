So tragen Eltern ihr Kind sorgenfrei

Vor allem in den ersten Lebensmonaten tragen die meisten Eltern ihre Sprösslinge viel herum. Dabei fragen sich viele, ob sie es richtig machen: Gibt es eine gesunde Tragehaltung - sowohl für den Erwachsenen als auch für das Kind? Kann man umgekehrt Schaden verursachen? Und für welche Art von Tragehilfe sollten sich Eltern entscheiden?

Umgekehrt heißt das: Idealerweise sollten Säuglinge bis zum Alter von sechs Monaten in der sogenannten Anhock-Spreizhaltung getragen werden. Dabei sind die Beine gespreizt, während sich die Knie angewinkelt auf Nabelhöhe befinden. «Wo genau am Körper des Tragenden das geschieht, also ob auf dem Bauch, auf dem Rücken oder an der Seite, ist dabei weniger wichtig», so Rödl. Wegen der noch mangelnden Kontrolle sollte der Kopf des Babys zusätzlich gestützt werden.