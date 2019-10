Welches Taschentuch sollte man wann benutzen?

Die Nase läuft, aber kein Taschentuch dabei. «Hast du ein Tempo?», fragt man sein Gegenüber. Fix greift man zu, schnäuzt sich und schmeißt es in den Müll. Für die meisten Menschen ist das heute Normalität.

Die Geschichte des Wegwerf-Taschentuchs begann hierzulande so richtig vor 90 Jahren. Am 18. September 1929 wurde die Marke «Tempo» beim Deutschen Patentamt erstmals eingetragen - nach Angaben des Herstellers war es das erste Einmal-Taschentuch in Deutschland. Der Markenname wird inzwischen fast synonym zum Wort Taschentuch verwendet.