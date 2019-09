Schmerzfrei unterwegs auf dem Fahrrad

Es rollt, es transportiert und manchmal streikt es. Aber Schmerzen verursachen sollte es nicht: das Fahrrad. Wie aber lassen sich Beschwerden vermeiden? Tipps zur Haltung, Einstellung und zum Kauf.

Dr. Christin Siebert ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie am Athleticum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Foto: Eva Hecht

Mit den richtigen Einstellungen an ihrem Gefährt können Radfahrer sich einige Beschwerden ersparen - das gilt vor allem für Vielfahrer. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Welche Haltung gut für Rücken und Co ist, entscheiden viele Faktoren. Foto: Alexander Heinl

Gibt es so etwas wie eine gesunde Haltung auf dem Rad?

«Die Haltung auf dem Rad ist in der Regel eher eine Geschmacksfrage», sagt Orthopädin Christin Siebert vom Athleticum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Auch der Fahrradtyp spielt dabei eine Rolle: Auf einem Mountainbike sollte man zum Beispiel auch aufstehen können. «Sonst wäre das zu anstrengend», so Siebert.

Je nach Beschwerden oder Erkrankung gelten aber einige Einschränkungen: Sitzt der Sattel zu tief, führt das bei bestehenden Beschwerden in der Hüfte wie einer Arthrose zu einer Reizung des Gelenks, so Siebert. Denn durch die vermehrte Beugung wird der Hüftkopf in die Hüftpfanne gedrückt. Das kann zu Schmerzen führen. Menschen mit Rückenproblemen sollten sich zudem beim Radfahren nicht zu weit nach vorne beugen.