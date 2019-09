Zahl der sexuell übertragenen Infektionen steigt

Das Sexleben vieler Menschen ist heute freier als auf dem Höhepunkt der Aids-Epidemie. Allerdings fehlt häufig das Bewusstsein, dass man sich schützen muss. Experten fordern mehr Aufklärung schon in der Schule.

Notwendig seien größere Anstrengungen bei der Aufklärung, sagte Norbert Brockmeyer, Leiter des Zentrums für Sexuelle Gesundheit und Medizin («Walk in Ruhr») in Bochum. Dort kann jeder sich testen oder impfen lassen sowie seine Partner über Ergebnisse anonym informieren. «Wir müssen in die Schulen reingehen», betonte der Mediziner, der auch Präsident der Deutschen STI-Gesellschaft zur Förderung der sexuellen Gesundheit ist. Der Welttag Sexuelle Gesundheit an diesem Donnerstag (4. September) soll für das Thema sensibilisieren, das alle sexuell aktiven Menschen betrifft. Es ist immer noch mit Ängsten und Scham behaftet.