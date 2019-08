Woher ein Karpaltunnelsyndrom kommen kann

Es geht mit Kribbeln in manchen Fingerspitzen los. Schmerzen und Taubheitsgefühl sind weitere Symptome. Belastende Bewegungen fördern das Problem. Was hilft gegen einen Nervenengpass im Handgelenk?

Es beginnt mit einem elektrisierenden und brennenden Kribbeln in den Spitzen von Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen. Schmerzen, die bis in den Arm ziehen, sind möglich. Das Kribbeln kann in ein permanentes Taubheitsgefühl übergehen, so Buchner. Die Muskulatur am seitlichen Daumenballen der betroffenen Hand könne sich zurückbilden.