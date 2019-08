Warum die 112 nicht immer die beste Wahl ist

Kann jemand plötzlich kaum atmen, gehört er in die Notaufnahme. Aber was, wenn die Lage weniger klar ist? Die Notrufnummer 112 ist nicht immer die beste Lösung.

Damit weniger Patienten in oft überfüllte Notaufnahmen gehen, obwohl sie auch von einem Hausarzt behandelt werden könnten, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor kurzem einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Er will die Nummern 112 und 116-117 zusammenschalten - und damit würden Mitarbeiter einer Notfallleitstelle einschätzen, ob ein Patient in die Notaufnahme muss oder nicht. Noch ist dies aber nicht so. Ein Ratgeber:

Diese Dienste gibt es in einigen Regionen. Darüber informiert man sich über die 116 117 oder über die Internetseite 116117.de. Leidet man etwa in der Nacht an starken Zahnschmerzen, kann man sich an den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Verschlucken Kinder versehentlich Omas Tabletten, kann man sich rund um die Uhr an Giftnotrufe wenden. Zudem gibt es teils auch gynäkologische oder psychiatrische Hilfe am Abend und am Wochenende.